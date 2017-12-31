Три человека убиты в результате перестрелки в кафе на Кубани

31.12.17 12:21

© РИА Новости. Евгений Биятов

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Три человека стали жертвами перестрелки в одном из кафе в станице Ладожская Краснодарского края, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Усть-Лабинскому району около 02:00 мск поступило сообщение о стрельбе в одном из кафе станицы Ладожской. На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трёх мужчин с огнестрельными ранениями. Были установлены личности погибших", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в скором времени двое подозреваемых в убийстве были задержаны на территории Кореновского района сотрудниками ДПС. У них обнаружено и изъято оружие, из которого предположительно были произведены выстрелы.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Юг" официальный представитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, по предварительной версии, перестрелка в кафе произошла в ходе конфликта на бытовой почве.

"Все участники конфликта - мужчины. В отношении двоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 105 УК РФ (Убийство) и 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов)", - уточнил она.