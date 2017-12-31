В Уфе росгвардейцы , участвуя в новогоднем флешмобе, выстроили служебные автомобили ёлочной звездой

31.12.17 12:47

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Росгвардии в Уфе приняли участие в масштабной предновогодней поздравительной акции, информирует ведомство.

"На парковке одного из крупных торговых центров столицы Башкирии более 200 автомобилей выстроились в виде огромной новогодней ёлки. Звезду сформировали служебные автомобили Росгвардии", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в воскресенье.

Водители включили фары и аварийную сигнализацию, а сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии - синие проблесковые маячки на крышах служебных машин.

"Таким образом автомобилисты Уфы поздравили всех россиян с наступающим Новым годом", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, "народный флешмоб стал уже традицией - с каждым годом желающих поучаствовать в нём всё больше и больше".