Капитальная поддержка: Путин подписал законопроекты в сфере демографии
  
Спор продолжается: Украина хочет покупать российский газ, но боится в этом признаться
   
Необходимость сотрудничества: Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по Сирии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
31.12.17 12:47

В Уфе росгвардейцы , участвуя в новогоднем флешмобе, выстроили служебные автомобили ёлочной звездой

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
31 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Росгвардии в Уфе приняли участие в масштабной предновогодней поздравительной акции, информирует ведомство.

"На парковке одного из крупных торговых центров столицы Башкирии более 200 автомобилей выстроились в виде огромной новогодней ёлки. Звезду сформировали служебные автомобили Росгвардии", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в воскресенье.

Водители включили фары и аварийную сигнализацию, а сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии - синие проблесковые маячки на крышах служебных машин.

"Таким образом автомобилисты Уфы поздравили всех россиян с наступающим Новым годом", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, "народный флешмоб стал уже традицией - с каждым годом желающих поучаствовать в нём всё больше и больше".



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.12.17 10:21
Порядка 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы
.
  31.12.17 10:14
Более 4 тыс. сотрудников Росгвардии будут дежурить в новогоднюю ночь в Москве
.
  29.12.17 12:56
Суд заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за преднамеренное банкротство
.
  29.12.17 11:55
Экс-глава Росграницы признан виновным по делу о мошенничестве
.
  29.12.17 11:44
Уголовное дело возбуждено по факту наезда автобуса на остановку на северо-западе Москвы
.
  29.12.17 09:39
Станция метро "Ховрино" откроется для пассажиров в ближайшие дни
.
  29.12.17 09:35
Центральные улицы Москвы закроют для автомобилей до 3 января
.
  29.12.17 09:33
Все городские службы будут работать в усиленном режиме до 9 января
.
  28.12.17 16:04
Деды Морозы пройдут парадом по центру Москвы
.
  28.12.17 15:19
Нулевая температура ожидается в столице в новогоднюю ночь


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket