Взрывных устройств в эвакуированных накануне торговых центрах Воронежа не обнаружено

31.12.17 13:14

© РИА Новости. Николай Хижняк

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Воронежская полиция не обнаружила никаких взрывных устройств в торговых центрах, эвакуированных вечером в субботу, сообщили "Интерфаксу" в воскресение в пресс-службе УМВД по области.

"После анонимных звонков были эвакуированы семь торговых центров. Однако взрывчатых веществ ни в одном из них не оказалось", - сказал представитель пресс-службы.

В настоящее время все они работают в штатном режиме, отметил он.