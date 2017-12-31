Морские летчики Черноморского флота за год выполнили 4 тыс. боевых упражнений

31.12.17 13:46

© РИА Новости. Виталий Аньков

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Суммарный налёт летчиков морской авиации Черноморского флота (ЧФ) в 2017 году превысил плановые показатели и составил около пяти тысяч часов, сообщает в воскресенье российское военное ведомство.

"В полигонах боевой подготовки лётчики ЧФ отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским и береговым целям, минные постановки, ведение воздушной разведки, десантирование, поиск подводных лодок", - сказано в сообщении, размещённом на сайте Минобороны РФ.

За год морские лётчики ЧФ выполнили "порядка четырёх тысяч боевых упражнений", говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что "в Средиземном море экипажи палубных вертолётов несли боевое дежурство на борту фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" в составе постоянного соединения кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России".

"Цикл подготовки летного состава включает выполнение лётчиками полётов днём, ночью и в сложных метеорологических условиях самостоятельно, в составе авиационных подразделений, а также во взаимодействии с корабельными и сухопутными группировками флота", - говорится в пресс-релизе.