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31.12.17 13:46
Морские летчики Черноморского флота за год выполнили 4 тыс. боевых упражнений
"В полигонах боевой подготовки лётчики ЧФ отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским и береговым целям, минные постановки, ведение воздушной разведки, десантирование, поиск подводных лодок", - сказано в сообщении, размещённом на сайте Минобороны РФ.
За год морские лётчики ЧФ выполнили "порядка четырёх тысяч боевых упражнений", говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что "в Средиземном море экипажи палубных вертолётов несли боевое дежурство на борту фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" в составе постоянного соединения кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России".
"Цикл подготовки летного состава включает выполнение лётчиками полётов днём, ночью и в сложных метеорологических условиях самостоятельно, в составе авиационных подразделений, а также во взаимодействии с корабельными и сухопутными группировками флота", - говорится в пресс-релизе.
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