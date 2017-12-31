Максимальное число сотрудников органов внутренних дел РФ сокращено на 10 тыс. человек

31.12.17 14:15

© РИА Новости. Константин Чалабов

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин своим указом сократил максимальное количество сотрудников органов внутренних дел более чем на 10 тыс. человек.

"Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 859 человек, федеральных государственных граждански служащих - 17 199, работников - 130 813 человек", - говорится в тексте указа, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Предыдущим указом президента РФ от 20 сентября 2016 года предельная штатная численность сотрудников МВД составляла 904 881 человек.