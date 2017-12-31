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Путин пожелал в новогоднюю ночь россиянам перемен к лучшему, успехов и благополучия, а "любимой и единственной России" - мира и процветания

© РИА Новости. Алексей Никольский
31 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин относится к празднику Нового года, как принято с детства, - с верой, что все загаданное в новогоднюю ночь исполнится.

Обращение президента первыми услышали жители Камчатки.

В новогоднем обращении к россиянам глава государства напомнил, что Новый год - это, прежде всего, семейный праздник.

"Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведённую с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости", - сказал В.Путин .

Он убежден, что "умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом". "Где бы мы ни находились: за семейным столом, в весёлой компании, на праздничных улицах, - нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров", - отметил президент.

Он адресовал "особые поздравления" - "всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведёт самолеты и поезда".

"Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений", - считает глава государства.

В.Путин сердечно поблагодарил "всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты". "Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам", - пожелал президент.

За оставшиеся до наступления 2018 года мгновения, считает В.Путин , "есть время сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием".

"Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас", - обратился к россиянам В.Путин.

Он пожелал согражданам успехов и благополучия, а также "мира и процветания нашей великой России - нашей любимой и единственной".

"Будьте счастливы! С праздником вас - с новым, 2018 годом!", - закончил свое новогоднее поздравление В.Путин.



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