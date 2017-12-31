Станция московского метро "Ховрино" открылась для пассажиров

31.12.17 15:40

© РИА Новости. Григорий Сысоев

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию "Ховрино" Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

Как сообщил журналистам С.Собянин, появление станции Замоскворецкой линии во многом улучшит транспортную доступность жителей севера столицы, снизит нагрузку на станцию "Речной вокзал" и разгрузит автомобильное движение на прилегающих улицах и магистралях.

"Стройка завершена, и мы открываем долгожданную станцию метро "Ховрино". Поздравляю всех с окончанием строительства станции и с наступающим Новым годом", - сказал С.Собянин на церемонии открытия.

Кроме того, на новой станции "Ховрино" в последний день уходящего года запустили третий в текущем сезоне новогодний поезд.

"В прошлом году мы получили огромное количество положительных отзывов и благодарностей от наших пассажиров, которым понравился новогодний состав, поэтому в канун этого Нового года мы решили также выпустить его на линию. Теперь в московском метро курсируют сразу три новогодних поезда, которые подарят праздничное настроение более чем 2 миллионам пассажиров", - сказал журналистам первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Как сообщали ранее "Интерфаксу" в городской администрации, "Ховрино" станет 204-й станцией столичной подземки, а общая протяженность линий метро теперь превысит 340 км. Станция стала конечной на северном участке "зеленой" ветки. Таким образом, теперь более 80% жителей района Ховрино проживают в пешей доступности от метро, что позволит облегчить транспортную ситуацию в районе станции "Речной вокзал". Возле станции планируется организовать транспортно-пересадочный узел.

В ближайшие годы на перегоне между "Ховрино" и "Речным вокзалом" построят еще одну станцию "Беломорская".

Станция "Ховрино" расположилась на улице Дыбенко вблизи строений 34-38. Из южного вестибюля "Ховрино" можно будет выйти к конно-спортивному комплексу ЦСКА и к жилой застройке. Из северного вестибюля выход есть только на нечетную сторону улицы Дыбенко.

Эскалаторов в связи с неглубоким заложением на новой станции нет, но для маломобильных горожан предусмотрены лифты.

В ближайшие месяцы в Москве также планируется запустить новый участок Люблинско-Дмитровской линии до "Селигерской", участок Солнцевского радиуса до "Рассказаовки", а также первый участок Третьего пересадочного контура, который получит название Большой кольцевой линии, от "Делового центра" до "Петровского парка".