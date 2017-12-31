Следствие просит суд арестовать обвиняемого в теракте в Петербурге

31.12.17 16:14

© РИА Новости. Владимир Песня

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственными органами Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу предъявили обвинение в совершении теракта в одном из супермаркетов города (ст. 205 УК РФ) задержанному ранее мужчине.

"В настоящее время следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу" , - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко

По ее словам, в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии взрывного устройства.

Проведённые следственные действия и экспертные исследования, в том числе генетические, подтверждают причастность обвиняемого к изготовлению взрывного устройства и наполнению информацией двух флэшек.

В ходе допросов он также дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению преступления. С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал.

Учитывая тяжесть совершенного деяния, а также то, что обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере, и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости. Экспертиза предусматривает исследование психического состояния не только в момент совершения преступления, но и за продолжительный предшествующий период, благодаря чему возможно установить все повлиявшие на здоровье обвиняемого события и факты.