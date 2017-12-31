Путин подписал закон, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм"

31.12.17 16:39

© РИА Новости. Руслан Кривобок

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание от трех до десяти лет лишения свободы за "телефонный терроризм".

В настоящее время максимальное наказание за такое преступление (статья 207 УК РФВ) - до пяти лет лишения свободы.

Новым законом предусматриваются четыре ступени наказания в зависимости от тяжести последствий и опасности, которые последовали после сообщения о готовящемся взрыве. Сейчас таких ступеней только две, и отдельно не выделено наказание за терроризирование социальных объектов и органов власти.

Первая ступень - если из хулиганских побуждений поступил звонок с заведомо ложным сообщением о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба, либо наступления иных общественно-опасных последствий, то наказание будет в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет.

В этом случае человека не будут сажать в тюрьму.

Вторая ступень будет касаться объектов социальной инфраструктуры и, начиная с этой ступени, а также для всех последующих более тяжелых случаев для "телефонного террориста" предусматривается тюремное заключение.

Если поступил такой звонок с ложной информацией о заложенной бомбе, но касался социальной инфраструктуры, например школ, больниц, вокзалов, детсадов, банков, домов отдыха и так далее, наказание будет в виде штрафа от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Такое же наказание предусмотрено, если в результате "хулиганского" звонка был причинен крупный ущерб свыше 1 млн рублей: например, остановка работы аэропорта из-за угрозы взрыва может повлечь очень крупные финансовые потери в совокупности для аэропорта, авиакомпаний и большого количества обычных пассажиров.

Третья ступень по жесткости наказания будет касаться тех телефонных звонков, которые были направлены на дестабилизацию деятельности органов власти - наказанием будет штраф уже от 700 тысяч до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет лишения свободы.

Например, такое наказание будет грозить тем людям, которые звонят и сообщают о минировании Госдумы. За последнее время становилось известно о двух таких звонках, которые поступали на служебные телефоны нижней палаты.

Все эти три случая будут применяться тогда, когда не произошло гибели людей, например, при эвакуации.

Если в результате звонка погиб хоть один человек или наступили иные тяжкие последствия, то будет применяться четвертая, самая суровая, ступень наказания.

Она предусматривает штраф от 1,5 млн до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок от восьми до 10 лет лишения свободы. Такое наказание будет накладываться в любом из трех предыдущих случаев, если в результате погиб человек.

Закон принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.