Капитальная поддержка: Путин подписал законопроекты в сфере демографии
  
Спор продолжается: Украина хочет покупать российский газ, но боится в этом признаться
   
Необходимость сотрудничества: Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по Сирии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
06.12.17   10:49

22.11.17   16:46

09.11.17   17:22
 
Главные события
31.12.17 16:39

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм"

© РИА Новости. Руслан Кривобок
31 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание от трех до десяти лет лишения свободы за "телефонный терроризм".

В настоящее время максимальное наказание за такое преступление (статья 207 УК РФВ) - до пяти лет лишения свободы.

Новым законом предусматриваются четыре ступени наказания в зависимости от тяжести последствий и опасности, которые последовали после сообщения о готовящемся взрыве. Сейчас таких ступеней только две, и отдельно не выделено наказание за терроризирование социальных объектов и органов власти.

Первая ступень - если из хулиганских побуждений поступил звонок с заведомо ложным сообщением о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба, либо наступления иных общественно-опасных последствий, то наказание будет в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет.

В этом случае человека не будут сажать в тюрьму.

Вторая ступень будет касаться объектов социальной инфраструктуры и, начиная с этой ступени, а также для всех последующих более тяжелых случаев для "телефонного террориста" предусматривается тюремное заключение.

Если поступил такой звонок с ложной информацией о заложенной бомбе, но касался социальной инфраструктуры, например школ, больниц, вокзалов, детсадов, банков, домов отдыха и так далее, наказание будет в виде штрафа от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Такое же наказание предусмотрено, если в результате "хулиганского" звонка был причинен крупный ущерб свыше 1 млн рублей: например, остановка работы аэропорта из-за угрозы взрыва может повлечь очень крупные финансовые потери в совокупности для аэропорта, авиакомпаний и большого количества обычных пассажиров.

Третья ступень по жесткости наказания будет касаться тех телефонных звонков, которые были направлены на дестабилизацию деятельности органов власти - наказанием будет штраф уже от 700 тысяч до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет лишения свободы.

Например, такое наказание будет грозить тем людям, которые звонят и сообщают о минировании Госдумы. За последнее время становилось известно о двух таких звонках, которые поступали на служебные телефоны нижней палаты.

Все эти три случая будут применяться тогда, когда не произошло гибели людей, например, при эвакуации.

Если в результате звонка погиб хоть один человек или наступили иные тяжкие последствия, то будет применяться четвертая, самая суровая, ступень наказания.

Она предусматривает штраф от 1,5 млн до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок от восьми до 10 лет лишения свободы. Такое наказание будет накладываться в любом из трех предыдущих случаев, если в результате погиб человек.

Закон принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.12.17 17:26
ТЦ "Капитолий" на юго-западе столицы пришлось эвакуировать после звонка об угрозе взрыва
.
  31.12.17 15:40
Станция московского метро "Ховрино" открылась для пассажиров
.
  31.12.17 10:21
Порядка 20 рейсов задержано в аэропортах Москвы
.
  31.12.17 10:14
Более 4 тыс. сотрудников Росгвардии будут дежурить в новогоднюю ночь в Москве
.
  29.12.17 12:56
Суд заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за преднамеренное банкротство
.
  29.12.17 11:55
Экс-глава Росграницы признан виновным по делу о мошенничестве
.
  29.12.17 11:44
Уголовное дело возбуждено по факту наезда автобуса на остановку на северо-западе Москвы
.
  29.12.17 09:39
Станция метро "Ховрино" откроется для пассажиров в ближайшие дни
.
  29.12.17 09:35
Центральные улицы Москвы закроют для автомобилей до 3 января
.
  29.12.17 09:33
Все городские службы будут работать в усиленном режиме до 9 января


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket