ТЦ "Капитолий" на юго-западе столицы пришлось эвакуировать после звонка об угрозе взрыва

31.12.17 17:26

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Порядка 1 тысячи человек эвакуировано из ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его словам, в правоохранительные органы поступил звонок от неизвестного о том, что на территории ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского заложено взрывное устройство. В данный момент из помещений выводят посетителей и персонал, эвакуировано порядка 1 тыс человек. Территория ТЦ будет обследована кинологами.