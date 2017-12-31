Склад с бытовой химией сгорел в Магадане

01.01.18 10:09

© РИА Новости. Кирилл Брага

1 января. Interfax-Russia.ru - Одноэтажный склад с японской бытовой химией и косметикой загорелся минувшей ночью в Магадане на площади 800 кв. м, сообщает пресс-служба Главное управление МЧС по области.

Информация о пожаре на складе по улице Пролетарской, 239 поступила в пожарно-спасательную службу в воскресенье в 18:37 местного времени (10:37 мск).

"Незамедлительно к месту вызова были направлены дежурные караулы Специализированной пожарно-спасательной части, отряда Пожарно-спасательного центра Магаданской области, а также службы экстренного реагирования. По прибытии подразделений на место происшествия было установлено, что горит кровля здания по всей площади", - говорится в сообщении.

В целях безопасности и предотвращения распространения горения объект отключили от электроэнергии, была организована работа звеньев газодымзащиты.

В 23:12 местного времени (15:12 мск) пожар ликвидировали полностью. По предварительным данным, никто не пострадал.

Причины пожара, виновный и ущерб устанавливается.

Специалисты Роспотребнадзора провели мониторинг состояния атмосферного воздуха. В радиусе 20 м от места возгорания, предельно допустимая концентрация веществ горения не превышена.

В ликвидации пожара были задействованы 37 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС - 51 человек и 12 единиц техники.