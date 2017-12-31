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01.01.18 10:09
Склад с бытовой химией сгорел в Магадане
Информация о пожаре на складе по улице Пролетарской, 239 поступила в пожарно-спасательную службу в воскресенье в 18:37 местного времени (10:37 мск).
"Незамедлительно к месту вызова были направлены дежурные караулы Специализированной пожарно-спасательной части, отряда Пожарно-спасательного центра Магаданской области, а также службы экстренного реагирования. По прибытии подразделений на место происшествия было установлено, что горит кровля здания по всей площади", - говорится в сообщении.
В целях безопасности и предотвращения распространения горения объект отключили от электроэнергии, была организована работа звеньев газодымзащиты.
В 23:12 местного времени (15:12 мск) пожар ликвидировали полностью. По предварительным данным, никто не пострадал.
Причины пожара, виновный и ущерб устанавливается.
Специалисты Роспотребнадзора провели мониторинг состояния атмосферного воздуха. В радиусе 20 м от места возгорания, предельно допустимая концентрация веществ горения не превышена.
В ликвидации пожара были задействованы 37 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС - 51 человек и 12 единиц техники.
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