Вместо сгоревшей в Южно-Сахалинске главной елки установят новую

01.01.18 10:17

© РИА Новости. Максим Богодвид

1 января. Interfax-Russia.ru - Вместо сгоревшей в новогоднюю ночь 25-метровой главной ели в Южно-Сахалинске на площади Ленина поставят 12-метровую елку, сообщает пресс-служба мэрии областного центра в понедельник.

"На площади Ленина завершается демонтаж каркаса сгоревшей минувшей ночью искусственной ели. На ее месте в ближайшее время установят новогоднее дерево, украшавшее городской парк", - говорится в сообщении.

На место согревшей конструкции в понедельник планируется переместить 12-метровую современную искусственную ель, которую мэрия приобрела в конце 2017 года для городского парка (елка сейчас стоит на стадионе "Космос" городского парка - ИФ).

Комиссия по выявлению причин возгорания главной елки продолжает свою работу.

"По предварительным данным одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь происшествия - несоблюдение техники безопасности при запуске петард", - сообщает пресс-служба.