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01.01.18 10:21
Запущенная петарда в новогоднюю ночь оставила без света крупный район Владивостока
Фото и видео по данному происшествию очевидцы выложили в соцсетях. "Сразу после 24:00 местного времени (17:00 31 декабря мск - ИФ) по адресу Горная,33 группа молодых людей прямо под ЛЭП запускала гигантские хлопушки. В результате произошло короткое замыкание электросетей, взрыв и район остался без света", - пишут очевидцы.
Один из них отмечает, что "вспышка была такой яркой, что было больно смотреть, дуга гуляла по ЛЭП, потом вспыхнуло пламя".
В результате без электричества оказались улицы Горная, Луговая, Каплунова, Никифорова. По данным СМИ, аварийные службы оперативно устранили неисправность.
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