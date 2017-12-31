В столичные больницы за сутки поступили 23 человека, получившие травмы от петард

01.01.18 10:25

© РИА Новости. Александр Кондратюк

1 января. Interfax-Russia.ru - Более двадцати человек пострадали при запуске петард в новогоднюю ночь в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"В течение дня 31 числа и ночи первого января в больницы из разных районов города поступили 23 человека, получившие травмы при запуске петард", - сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние большинства пострадавших оценивается, как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Источник добавил, что младшему из пострадавших - пять лет, старшему -49.