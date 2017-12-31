Северный флот РФ готовится к новым дальним походам

01.01.18 10:42

© РИА Новости. Павел Львов

1 января. Interfax-Russia.ru - Северный флот России готовится к дальним походам кораблей в 2018 году, сообщил командующий флотом адмирал Николай Евменов.

"Новый 2018 год для воинских коллективов Северного флота будет насыщен различными мероприятиями боевой подготовки, межвидовыми, тактическими и специальными учениями, дальними походами, конкурсами и состязаниями", - заявил Н.Евменов, поздравляя экипажи кораблей и судов, встретивших Новый год в дальних походах.

По данным пресс-службы Северного флота, в частности, в Средиземном море 2018 год встретил экипаж большого десантного корабля "Александр Отраковский", ряд судов специального назначения выполняют задачи в Атлантическом океане.