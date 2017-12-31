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01.01.18 10:48
Тарифы в плацкарте и базовые ставки в купе, СВ и люксе в 2018 г. остались прежними
В нерегулируемом сегменте (купе, СВ и люкс) перевозчик - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" ОАО "Российские железные дороги") - решила также не поднимать базовые ставки. Ранее об этом заявлял "Интерфаксу" замглавы ФПК Алексей Жигунов. При этом сейчас во всех поездах компании действует динамическая система ценообразования: стоимость билета зависит от заблаговременности покупки билетов и спроса на них.
В 2017 г. тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах выросли на 3,9%, в "купе", "СВ" и "люксе" - на 5% (это решение коснулось лишь примерно четверти составов, не входящих в систему динамического ценообразования, в ушедшем году перевозчик завершил переход на нее).
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