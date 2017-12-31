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01.01.18 12:49
Пассажирский автобус опрокинулся под Тулой, два человека пострадали
"В 10:20 в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса на 40-м км нового направления автодороги Тула-Новомосковск. По предварительной информации, водитель автобуса "Сетра", двигаясь по маршруту Новомосковск-Москва, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет на бок", - сказал А.Ярцев.
В результате ДТП из 14 находившихся в салоне пассажиров двое получили ушибы грудной клетки и были госпитализированы для медобследования. Среди пострадавших детей нет.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства ДТП и принимают меры для ликвидации последствий аварии.
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