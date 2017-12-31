Пассажирский автобус опрокинулся под Тулой, два человека пострадали

01.01.18 12:49

© РИА Новости. Алексей Даничев

1 января. Interfax-Russia.ru - Два человека госпитализированы в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области, сообщил "Интерфаксу" в понедельник начальник пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев.

"В 10:20 в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса на 40-м км нового направления автодороги Тула-Новомосковск. По предварительной информации, водитель автобуса "Сетра", двигаясь по маршруту Новомосковск-Москва, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет на бок", - сказал А.Ярцев.

В результате ДТП из 14 находившихся в салоне пассажиров двое получили ушибы грудной клетки и были госпитализированы для медобследования. Среди пострадавших детей нет.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства ДТП и принимают меры для ликвидации последствий аварии.