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01.01.18 14:01

Путин хотел бы добиться максимального достижения поставленных целей и услышать об этом в новостях

© РИА Новости. Григорий Сысоев
1 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в Новый год заявил, что хочет по максимуму добиться выполнения поставленных целей и услышать об этом в новостях.

"У нас Новый год и в этой связи мы всегда думаем о будущем. А сейчас мы, и я в том числе, и мои коллеги, мы говорим и будем говорить о будущем страны, о будущем России. О том, чего мы хотим добиться, к каким высотам поднять страну. И, разумеется, я - реалист. Я понимаю, что когда-то вряд ли прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые перед собой ставили. Решили все. Такого просто в реальной жизни никогда не бывает", - сказал В.Путин в эфире юбилейного выпуска программы "Время" на "Первом канале" первого января.

Он ответил на вопрос о том, какую информацию он хотел бы услышать из новостей в настоящий момент.

"Мне бы очень хотелось услышать в новостях и в аналитике, что мы приложили максимум усилий для достижения целей, которые перед собой ставили и добились максимального результата, исходя из той ситуации, которая у нас сложилась на момент решения задачи и к моменту окончания того времени, которое мы перед собой ставили, формулируя эти цели. Вот это было бы очень важным и я бы очень многое отдал за то, чтобы так оно и было", - заявил В.Путин.

Он также сказал, что став президентом, не испытывал дискомфорта в присутствии камер.

"Да нет. Дело не в том, что напрягало или не напрягало. Дело в том, что это не было до этого времени частью моей жизни", - сказал В.Путин.

"Наоборот, я старался быть немножко непубличным человеком", - отметил он.

Он рассказал, что в прежней жизни вёл себя так, будто за ним постоянно наблюдают. "Это странно, но это так сложилось. Может быть, в силу прежней профессии. Но сказать, что что-то мне пришлось кардинально поменять - пожалуй, нет", - сказал президент.

Вместе с тем глава государства признался, что недолюбливает макияж, который наносят на выступающих перед камерой. "Было неприятным знаете что? Что для вас является естественным - это всякий макияж", - пояснил он.

В.Путин также рассказал, что после начала работы в Москве не очень любил общаться с журналистами.

"Потом уже, когда в Москву приехал, стал работать в администрации президента в Контрольном управлении, потом стал директором ФСБ, по каким-то текущим конкретным вопросам какая-то информация от меня исходила, но я не очень это любил", - сказал он.

Президент РФ добавил, что вообще не думает о том, как увековечить себя в истории, назвал это "раздуванием жабр".



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