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01.01.18 14:10

Два землетрясения произошли на Ставрополье в первое утро нового года

© РИА Новости. Александр Кряжев
1 января. Interfax-Russia.ru - Единая геофизическая служба РАН зафиксировала два землетрясения, которые произошли утром в понедельник в Ставропольском крае, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

"В 08:35 и 08:38 на территории Курского района было зарегистрировано два сейсмособытия с эпицентром на глубине 10 километров, магнитудой 3,7 и 3,3. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что звонков от населения не поступало.



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