Два землетрясения произошли на Ставрополье в первое утро нового года

01.01.18 14:10

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 января. Interfax-Russia.ru - Единая геофизическая служба РАН зафиксировала два землетрясения, которые произошли утром в понедельник в Ставропольском крае, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

"В 08:35 и 08:38 на территории Курского района было зарегистрировано два сейсмособытия с эпицентром на глубине 10 километров, магнитудой 3,7 и 3,3. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что звонков от населения не поступало.