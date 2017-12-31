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01.01.18 15:19
Собянин сообщает о 2,5 млн участников новогодних гуляний на улицах Москвы
"В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 млн человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля #ПутешествиевРождество", - написал он на своей странице в Twitter в понедельник.
Ранее глава департамента культуры Москвы сообщил, что в новогодние и рождественские каникулы в Москве пройдет более 300 крупных праздничных мероприятий, в которых ожидается участие около 10 млн человек.
В свою очередь в пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили "Интерфаксу", что Новый год в метрополитене и на Московском центральном кольце встретили около 35 тыс. пассажиров.
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