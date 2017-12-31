Собянин сообщает о 2,5 млн участников новогодних гуляний на улицах Москвы

01.01.18 15:19

© РИА Новости. Илья Питалев

1 января. Interfax-Russia.ru - В праздничных мероприятиях на улицах Москвы в ночь на 1 января приняли участие 2,5 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 млн человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля #ПутешествиевРождество", - написал он на своей странице в Twitter в понедельник.

Ранее глава департамента культуры Москвы сообщил, что в новогодние и рождественские каникулы в Москве пройдет более 300 крупных праздничных мероприятий, в которых ожидается участие около 10 млн человек.

В свою очередь в пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили "Интерфаксу", что Новый год в метрополитене и на Московском центральном кольце встретили около 35 тыс. пассажиров.