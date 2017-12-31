Жильцы подъезда одного из домов в Чебоксарах были эвакуированы в новогоднюю ночь из-за попадания петарды

01.01.18 15:23

© РИА Новости. Сергей Аверин

1 января. Interfax-Russia.ru - Сигнальная ракета привела к возгоранию в жилом доме в Чебоксарах в новогоднюю ночь, жильцы были эвакуированы, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии в понедельник.

"Сигнальная ракета, выпущенная 32-летним чебоксарцем, залетела на балкон дома по улице Чернышевского в Чебоксарах, в результате чего произошло возгорание", - говорится в сообщении.

Из-за сильного задымления жители подъезда были эвакуированы, никто не пострадал. "Предполагаемый виновник происшествия установлен, идет проверка", - сообщает пресс-служба.

Также сообщается, что около часа ночи на улице Чапаева в столице Чувашии 16-летний подросток, запуская пиротехнику в несанкционированном месте, нанес травмы 35-летнему мужчине и его 8-летней дочери. "По данному факту проводится проверка", - отмечает пресс-служба МВД региона.