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01.01.18 15:27

Пассажирский автобус попал в ДТП на юге Сахалина, пострадали три человека

© РИА Новости. Николай Хижняк
1 января. Interfax-Russia.ru - ДТП с участием с пассажирского автобуса произошло вечером в понедельник на юге Сахалина, пострадали двое детей и один взрослый, сообщают очевидцы в соцсетях, выложив фотографии и видео.

Авария произошла в шестом часу вечера местного времени в селе Правда Холмского района. По словам очевидцев, водитель джипа Toyota Land Cruiser Prado на скорости выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате столкновения автобус откинуло на обочину, где он врезался в сугроб, у джипа разбита вся передняя часть.

По данным очевидцев, травмы получили двое пассажиров автобуса (в том числе один ребенок) и один ребенок в джипе. Пострадавших увезла в больницу бригада "Скорой помощи".

Очевидцы отмечают, что "водитель джипа был пьян".



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