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01.01.18 15:45
Более 500 тыс. человек перевез общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь
"Бесперебойную работу транспорта обеспечили почти 13 тыс. человек. Городской транспорт Москвы работал всю новогоднюю ночь второй год подряд", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что порядка 430 тыс. человек воспользовались метро и Московским центральным кольцом, из них 35 тыс. человек встретили новый год в вагонах и на станциях. Еще 80 тыс. пассажиров перевез наземный транспорт.
"Мы обеспечили максимально удобные условия для безопасного передвижения по городу. И будем продолжать тщательно следить за порядком на улично-дорожной сети города и в общественном транспорте в течение всех праздников. Прошу москвичей и гостей города отнестись к дополнительным мерам безопасности с пониманием", - сказал заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.
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