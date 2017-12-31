Более 500 тыс. человек перевез общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь

01.01.18 15:45

© РИА Новости. Григорий Сысоев

1 января. Interfax-Russia.ru - В ночь на 1 января московским общественным транспортом воспользовались 510 тыс. пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы в понедельник.

"Бесперебойную работу транспорта обеспечили почти 13 тыс. человек. Городской транспорт Москвы работал всю новогоднюю ночь второй год подряд", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что порядка 430 тыс. человек воспользовались метро и Московским центральным кольцом, из них 35 тыс. человек встретили новый год в вагонах и на станциях. Еще 80 тыс. пассажиров перевез наземный транспорт.

"Мы обеспечили максимально удобные условия для безопасного передвижения по городу. И будем продолжать тщательно следить за порядком на улично-дорожной сети города и в общественном транспорте в течение всех праздников. Прошу москвичей и гостей города отнестись к дополнительным мерам безопасности с пониманием", - сказал заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.