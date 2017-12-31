40 тысяч сотрудников Росгвардии участвуют в обеспечении общественного порядка на новогодних праздниках

01.01.18 15:49

© РИА Новости. Николай Хижняк

1 января Interfax-Russia.ru - Росгвардия выделила 40 тыс сотрудников для обеспечения безопасности в России на новогодних праздниках, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Для участия в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, в период с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года на территории Российской Федерации планируется задействовать около 40 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в новогоднюю ночь более 36 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечивали охрану общественного порядка совместно с полицией.

"В преддверии праздников специалисты инженерно-технических подразделений Росгвардии проверили антитеррористическую защищенность различных объектов с применением специального оборудования и служебных собак. Маршруты патрулирования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии были приближены к местам проведения массовых мероприятий", - сказали в пресс-службе.

"В канун Нового года в столице безопасность граждан обеспечили сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по городу Москве, военнослужащие Центрального округа и дивизии имени Дзержинского войск национальной гвардии - всего более 4 тысяч военнослужащих и сотрудников. В Московской области правопорядок обеспечили более 2 тысяч росгвардейцев", - сказали в ведомстве.