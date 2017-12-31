Анонимные звонки о "минировании" перед Новым годом поступили в адрес 30 российских аэропортов

01.01.18 17:02

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

1 января. Interfax-Russia.ru - Анонимы в преддверии Нового года сообщили о "минировании" трех десятков аэропортов по всей России, ни один из сигналов не подтвердился, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Только за одни сутки 31 декабря поступили угрозы минирования службам безопасности и различным подразделениям 30 аэропортов, включая "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и петербургский "Пулково", - сказал источник.

Звонки с угрозами начали поступать рано утром. "Одним из первых сигнал получил аэропорт Анадыря, волна анонимных предупреждений двигалась с востока на запад страны и к вечеру достигла аэропортов в республиках Северного Кавказа", - сказал он.

Меры безопасности в аэропортах были усилены, некоторые и вовсе пришлось эвакуировать, однако ни один из сигналов не подтвердился.