Два человека погибли, еще шесть пострадали при пожаре в жилом доме в Воронеже

01.01.18 17:51

© РИА Новости. Кирилл Брага

1 января. Interfax-Russia.ru - Пожар произошел в пятиэтажке в Воронеже, погибли два человека, еще шестеро, в том числе, ребенок, пострадали, сообщил "Интерфаксу" руководитель городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергей Хомук.

Возгорание произошло днем в понедельник в квартире на первом этаже дома № 20/1 по улице Старых Большевиков.

"Администрация предложила жильцам дома, чьи квартиры пострадали в результате происшествия, решить вопрос с расселением, однако обратившихся пока нет", - отметил С.Хомук.

Коммунальщики оперативно вернули в многоэтажку электро- и водоснабжение, нарушенные возгоранием.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия, добавил собеседник агентства.