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01.01.18 18:05

300-летие первого яхт-клуба в мире, который получил название "Невский флот", будет отмечаться в России в 2018 году

© РИА Новости. Алексей Даничев
1 января. Interfax-Russia.ru - Первый яхт-клуб в мире, учрежденный в Санкт-Петербурге в 1718 году Петром Первым, в апреле 2018 года отметит свое 300-летие, сообщает пресс-служба яхт-клуба Санкт-петербурге.

"Это событие мирового масштаба, и нам важно рассказать всему яхтенному сообществу об этом знаменательном событии. Как и во многих других делах, именно Россия была первой, но потом об этом старательно забыли. Наша задача - напомнить и рассказать, а главное, показать лицо современного российского яхтинга, который все увереннее занимает достойное место на мировой арене", - заявил президент Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС), член оргкомитета празднования Владимир Силкин.

Президент Санкт-Петербургского парусного союза, вице-президент ВФПС Сергей Алексеев сообщил, что мероприятия, посвященные 300-летию, будут идти весь год.

"К юбилею будет приурочена Балтийская яхтенная неделя 2018 - она будет еще более масштабной, чем в 2017 году, а также Санкт-Петербургская парусная неделя и другие крупнейшие российские и международные регаты. Историческим событием станет спуск деревянного линейного корабля петровской эпохи "Полтава". Призываем всех организаторов и яхтсменов поддержать юбилей и размещать на своих яхтах вымпелы и логотипы празднования на русском и английском языках", - заявил С.Алексеев.

141 судно различных типов, построенное на Партикулярной верфи в 1716-1718 гг. и составило "Невский флот". Административное руководство и контроль над Невским флотом предоставлялись Невскому комиссару. Всего было построено 10 яхт, 75 буеров, 10 торншхоутов, 21 баржа, 11 рябитов, 14 вереек.

В этом прообразе современных яхт-клубов проводились еженедельные регаты и смотры, имелся устав, форменная одежда и другие атрибуты современных сообществ яхтсменов. После смерти Петра Первого суда Невского флота до 1731 года больше на Неву не выходили, хотя формально флот никто не упразднял.



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