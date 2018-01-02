Уголовное дело возбуждено по факту смерти 7 человек в оренбургском селе - СКР

02.01.18 12:12

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

2 января. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек, в том числе трех детей, тела которых были обнаружены в жилом доме в Курманаевском районе Оренбургской области, говорится в сообщении Следственного управления СКР по региону, опубликованном во вторник.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным следствия, накануне в жилом доме в селе Скворцовка за праздничным столом находились трое мужчин, 42-летняя женщина, трое детей в возрасте пяти, шести и 16 лет.

"Осмотр места происшествия показал, что дом отапливался газом посредством газовой горелки в печи. Задвижка печи дымохода была открыта не полностью, в связи с чем угарный газ наполнил помещение. Возможно, также неисправность печного отопления привела к трагедии", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют причины произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

В свою очередь старший помощник прокурора Оренбургской области по взаимодействию со СМИ Ольга Аникеева сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье", что прокуратура будет проверять "образ жизни хозяев дома, в котором произошла трагедия".

"В ходе прокурорской проверки будет выяснено, состояла ли семья на учете. Также будет дана оценка деятельности органов социальной защиты населения, органов профилактики нарушений прав несовершеннолетних и иных служб, в обязанности которых входит профилактическая работа с семьями социального риска", - сказала О.Аникеева, отметив, что расследование уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.