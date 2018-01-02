Уголовное дело возбуждено в связи гибелью пяти человек от угарного газа в Курганской области

02.01.18 12:34

© РИА Новости. Андрей Стенин

2 января. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением в одном из частных домов Курганской области восьми человек угарным газом, из которых пять, в том числе ребенок, погибли, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в региональном СУ СКР.

"Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности - ИФ)", - сообщил собеседник агентства.

Других подробностей дела он не озвучил.

В Катайской районной больнице агентству "Интерфакс-Урал" не смогли пояснить текущее состояние пострадавших.

Как сообщалось, в понедельник около 21:00 по местному времени (19:00 мск) в частном доме села Петропавловское Катайского района насмерть отравились угарным газом пять человек. В числе погибших - 10-летний ребенок.

Кроме того, в результате ЧП пострадали три человека, среди них один ребенок. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Катайскую районную больницу, решается вопрос об их транспортировке в Курган.