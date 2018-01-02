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02.01.18 12:34
Уголовное дело возбуждено в связи гибелью пяти человек от угарного газа в Курганской области
"Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности - ИФ)", - сообщил собеседник агентства.
Других подробностей дела он не озвучил.
В Катайской районной больнице агентству "Интерфакс-Урал" не смогли пояснить текущее состояние пострадавших.
Как сообщалось, в понедельник около 21:00 по местному времени (19:00 мск) в частном доме села Петропавловское Катайского района насмерть отравились угарным газом пять человек. В числе погибших - 10-летний ребенок.
Кроме того, в результате ЧП пострадали три человека, среди них один ребенок. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Катайскую районную больницу, решается вопрос об их транспортировке в Курган.
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