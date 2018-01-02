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02.01.18 12:40
Открытия Военно-Грузинской дороги ожидают около сотни машин - МЧС РФ
"Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 94 единицы техники, из них 60 большегрузов, 102 человека. Для ожидающих проезда развернут пункт обогрева", - говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.
Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению. Она закрыта с 1 января из-за неблагоприятной погоды. Также закрытой остается и Транскавказская магистраль, где проезд закрыт из-за возможного схода лавин. Там скопления транспорта не наблюдается.
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