Туман в Волгограде стал причиной задержки авиарейсов из Москвы и обратно

02.01.18 12:42

© РИА Новости. Максим Блинов

2 января. Interfax-Russia.ru - Густой туман нарушил работу международного аэропорта Волгограда, воздушная гавань работает по фактической погоде.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в настоящее время задерживается прибытие в Волгоград двух авиарейсов из Москвы авиакомпаний "Аэрофлот" и "S7 Airlines", которые по расписанию должны были совершить посадку в 10:35 мск и 11:00 мск соответственно", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в справочной волгоградского аэропорта.

В настоящее время расчетное время прибытия авиарейса компании "Аэрофлот" составляет 13:35 мск, а компании "S7 Airlines" - 12:00 мск.

Обратные рейсы в Москву (по расписанию должны были вылететь в 11:35 мск и 11:50) также вылетят с задержкой.