РФ не собирается быть простым "почтальоном" в диалоге США и КНДР - МИД РФ

02.01.18 12:46

© РИА Новости. Виталий Белоусов

2 января. Interfax-Russia.ru - Россия готова содействовать началу диалога между США и КНДР, но не будет посредником в классическом понимании этого термина, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Мы не стремимся стать посредниками, наш план ("дорожная карта" урегулирования ситуации на Корейском полуострове - ИФ) достаточно четкий, прозрачный и ясный. Если каждая из сторон имеет свои вопросы, требования или условия, то для этого он и написан, чтобы его дополнять", - сказал О.Бурмистров в интервью "Интерфаксу".

"У нас есть своя четкая позиция, с которой мы выступаем. У нас свое лицо есть, мы свою позицию отстаиваем, считаем ее единственно верной и правильной. Мы страна, которая предлагает разумный выход, и наша цель - помочь Вашингтону и Пхеньяну это понять. В этом смысле - да, мы можем быть посредником", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, выступает ли российская сторона в роли канала связи между двумя сторонами, дипломат сказал, что просто "почтовым ящиком" для передачи корреспонденции Москва не является. "Это - не наш формат, для этого существуют двусторонние форматы между США и КНДР - действующие или нет, но они имеются. Но мы знаем, что если между ними возникнет потребность в доведении какой-то корреспонденции друг до друга, то они это могут сделать и с нашей помощью, и без участия России", - пояснил он.

Также в Москве считают, что Соединенным Штатам и Северной Корее следует в любом удобном формате обсудить условия для возобновления диалога.

"Мы считаем, что сторонам нужно прекратить обмен оскорблениями и угрозами и в любом удобном формате обсудить условия для возобновления диалога. И делать это надо не мегафонно, а спокойно и профессионально. В любом режиме, который обе стороны предпочтут, сесть и поговорить о накопившихся претензиях друг к другу", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

По его словам, в Москве видят признаки готовности к началу диалога со стороны США и КНДР.

"В принципе, мы видим признаки такой готовности, по крайней мере, мы видели их со стороны Северной Кореи в течение осени, и в настоящее время мы видим признаки готовности к диалогу со стороны части администрации США", - сказал О.Бурмистров.