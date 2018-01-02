Собянин считает уличные фестивали одним из самых эффективных инвестпроектов Москвы

02.01.18 15:18

© РИА Новости. Виталий Белоусов

2 января. Interfax-Russia.ru - Вложения города в благоустройство столичных улиц, площадей, а также в проведение различных городских фестивалей на их территории полностью окупаются, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалам "Москва 24" и ТВЦ , вышедшем в эфир во вторник.

"Мы можем рассматривать фестивали как один из самых эффективных инвестиционных проектов города", - сказал он.

По словам С.Собянина, проведение таких уличных фестивалей развивает событийный туризм в Москве, а также повышает активность самих горожан, за счет чего бюджет Москвы дополнительно получает доход около 60 млрд рублей.

Он отметил, что после благоустройства улиц товарооборот расположенных на них магазинов и предприятий общепита возрастает на 20-30%, а поток пешеходов на отдельных общественных пространствах возрастает в 2-3 раза.

"Большое количество фестивалей генерирует поток туристов, который измеряется уже не миллионами, а десятками миллионов человек", - отметил мэр.

С 22 декабря по 14 января в Москве на 83 площадках проводится традиционный фестиваль "Путешествие в рождество", который в этом году посвящен театральному искусству.

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