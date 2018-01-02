Более 4 млн человек уже приняли участие в новогодних гуляниях в Москве

02.01.18 15:24

© РИА Новости. Владимир Астапкович

2 января. Interfax-Russia.ru - В праздничных новогодних гуляниях на улицах и в парках Москвы уже приняли участие свыше 4 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москвичи продолжают активно участвовать в новогодних мероприятиях. Тверскую, площадки фестиваля #ПутешествиевРождество, парки культуры за два дня посетили уже больше 4 млн человек", - написал он на своей странице в Twitter во вторник.

Тверская улица и ряд других в центре Москвы с 31 декабря по 2 января закрыты для автомобилей для проведения массовых гуляний. Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 14 января на 83 городских площадках.