Сборная РФ уступила команде США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

03.01.18 11:17

© РИА Новости. Алексей Куденко

3 января. Interfax-Russia.ru - Молодежная сборная России по хоккею потерпела поражение от команды США в матче 1/4 финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи, прошедшей в Баффало в ночь на среду по московскому времени, - 4:2 в пользу американцев.

Таким образом, команда Валерия Брагина выбыла из борьбы за медали проходящего в США ЧМ. Хозяева же турнира вышли в полуфинал, где сыграют со Швецией. Другую пару 1/2 финала составили Канада и Чехия.