Выплаты по европротоколу в ОСАГО увеличены до 100 тыс. рублей

03.01.18 11:24

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 января. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение выплат в ОСАГО по европротоколу с 50 тыс. до 100 тыс. рублей в большинстве регионов РФ.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 21 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря.

Закон, подготовленный Минфином РФ, касается ДТП с небольшим ущербом, в которых оформление страхового события может пройти без вызова сотрудника ГИБДД.

В настоящее время европротокол в ОСАГО предусматривает возможность оформления участниками небольшого ДТП с ущербом в пределах 50 тыс. рублей. Для Москвы, Санкт-Петербурга и двух столичных областей действует норма, по которой такая выплата может осуществляться в пределах полного лимита имущественного возмещения в ОСАГО в 500 тыс. рублей. Однако при этом участники ДТП должны предоставить страховщику некорректируемые данные фиксации специальными средствами, которые подтверждают обстоятельства происшествия.

Принятый закон предусматривает повышение с 50 тыс. до 100 тыс. рублей максимального размера страхового возмещения по ДТП, оформленным по европротоколу без фиксации обстоятельств техническими средствами контроля и иными устройствами, что будет способствовать более плавному переходу к возмещению вреда по европротоколу без ограничений в пределах страховой суммы.

Если участники ДТП имеют разногласия в вопросе виновника аварии, то они должны зафиксировать факт происшествия с помощью глобальной навигационной спутниковой системы либо фотосъемки машин и передать данные в систему ОСАГО через программное обеспечение, интегрированное с Единой системой идентификации и аутентификации. Эта норма начнет действовать с 1 октября 2019 года.

Сам закон вступит в силу 1 июня 2018 года.