Рубль укрепился к доллару

03.01.18 11:37

© РИА Новости. Михаил Фомичев

3 января. Interfax-Russia.ru - Доллар США снижается, а евро немного подрос на "Московской бирже" в среду утром, рубль слегка укрепился к бивалютной корзине, отыгрывая высокие цены на нефть и спрос инвесторов на рисковые активы, в том числе российские акции.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,42-57,89 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,46 руб./$1 (-17 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом вырос до 69,30 руб./EUR1 (+5 копеек), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 7 копеек по отношению к уровню закрытия пятницы, до 62,79 рубля.