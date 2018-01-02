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03.01.18 11:42

За время праздников спасены порядка 240 человек

© РИА Новости. Максим Богодвид
3 января. Interfax-Russia.ru - Чрезвычайных ситуаций в первые дни нового года в России не допущено, но зафиксировано более шести десятков происшествий, сообщил врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский.

"С начала года чрезвычайных ситуаций не произошло. Зафиксировано более 60 происшествий, при которых спасены 239 человек", - сказал он в среду на селекторном совещании в МЧС.

И.Кутровский напомнил, что с 25 декабря органы управления и подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.

Известно также, что глава МЧС России Владимир Пучков на селекторном совещании потребовал разобраться в причинах каждого сложного пожара, произошедшего в стране с начала нового года.

"В ряде регионов был ряд сложных пожаров, которые пришлось тушить по повышенному номеру сложности и они потребовали привлечения мощной группировки сил. Я попрошу разобраться с каждым таким сложным пожаром", - подчеркнул глава МЧС.

Он потребовал взять этот вопрос под контроль. "Наибольший риск в новогодние праздники связан с пожарами. Впереди у нас большое количество праздников - продолжаются новогодние елки, люди подорожают отмечать Новый год, впереди Рождество", - подчеркнул Пучков.

Он также поручил взять под особый контроль места отдыха туристов, особенно на юге России, а также автодороги федерального и регионального значения.



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