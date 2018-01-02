Москва не поддерживает экономическую блокаду КНДР - МИД РФ

03.01.18 11:45

© РИА Новости. Андрей Теличев

3 января. Interfax-Russia.ru - В России считают жизненно важным сохранение экономических связей с КНДР, намерены ограждать Пхеньян от удушающих санкций, заявил в интервью "Интерфаксу" посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Наша задача - оградить наше экономическое взаимодействие от неприемлемых для нас требований, прежде всего, от тех, которые направлены на "удушение" КНДР. Для нас такая риторика недопустима, мы против экономической блокады, которую Вашингтон предлагает установить в отношении этой страны", - заявил высокопоставленный российский дипломат.

"Мы против того, чтобы пострадали наши экономические интересы, и, что немаловажно - мы против того, чтобы санкции сказывались на жизни простых людей в КНДР", - добавил О.Бурмистров.

Он также отметил, что российская сторона так и не получила от США ответа на вопрос о том, почему Вашингтон не воспользовался периодом "затишья" в череде северокорейских ракетно-ядерных испытаний для начала диалога с Пхеньяном.

"На данный момент мы так и не услышали внятного ответа на вопрос о том, почему все-таки американцы не воспользовались тем шансом, который появился ранней осенью - в сентябре-октябре этого года, когда северокорейцы по тем или иным причинам соблюдали мораторий на проведение ракетно-ядерных испытаний. И этот мораторий был достаточно длительным для такого сложного года", - сказал О.Бурмистров.