Массовую драку более 70 человек предотвратили в Чувашии

03.01.18 12:56

© РИА Новости. Вадим Жернов

3 января. Interfax-Russia.ru - Полицейские Чувашии задержали 72 человек, собравшихся на площади в одном из сел Вурнарского района для выяснения отношений, сообщает пресс-служба МВД по республике в среду.

"Сотрудники ГИБДД заметили большое скопление автомобилей в селе Калинино Вурнарского района. В последующем выяснилось, что на площади в данном населенном пункте собралось несколько десятков человек. Между молодыми людьми назревал конфликт", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали 72 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности. Отмечается, что инцидент произошел накануне около 22.00 мск.

"По предварительным данным, причиной конфликта стала ссора между двумя молодыми людьми в одном из сельских клубов района", - сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.