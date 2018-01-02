Исторический музей в 2018 году представит выставку украшений из британской экранизации "Войны и мира"

03.01.18 13:04

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

3 января. Interfax-Russia.ru - Выставка ювелирных украшений из британской экранизации "Войны и мира" с Лили Джеймс и Джиллиан Андерсон, проекты к 200-летним юбилеям Александра II, Ивана Тургенева и мемориальная экспозиция к 150-летию Николая II пройдут в 2018 году в Государственном историческом музее (ГИМ).

Первой выставкой сезона в январе станет экспозиция, посвященная 200-летию одного из самых известных скульптурных монументов России - памятнику Минину и Пожарскому, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИМ. На выставке будут показаны акварельные виды Красной площади, редкие гравюры и литографии, малоизвестные фотографии, плакаты, миниатюрные копии монумента, выполненные в бронзе, фарфоре, кости и других материалах.

В музее напомнили, что монумент был торжественно открыт 20 февраля 1818 года в присутствии императора Александра I. В 1931 году он был перемещен со своего исторического места к фасаду храма Василия Блаженного. В ведение ГИМа он был официально передан в 2016 году.

В рамках перекрестного года России и Японии в феврале откроется смотр "Очарование вещей. Памятники японской художественной культуры XVII-XX веков в собрании Исторического музея". Среди экспонатов смотра - предметы традиционных художественных ремесел Японии: изделия резной кости, декоративной скульптуры (окимоно), фарфора, цветных эмалей, а также традиционное японское оружие.

На выставке коллекции "Война и мир" ювелирного дома Axenoff будут показаны украшения, которые носил весь звездный состав экранизации BBC 2016 года романа Льва Толстого - от Л.Джеймс (Наташа Ростова), до Дж.Андерсон (Анна Павловна Шерер), а также авторские эскизы этих украшений.

С марта по сентябрь вниманию публики представят греческие венки, жемчужные тиары, камеи, эмали, которые участвовали в съемках, напоминали об эпохе стиля ампир.

В 2018 году ГИМ представит серию выставок, приуроченных к юбилеям известных исторических фигур - политиков, писателей, живописцев.

Одним из таких проектов станет смотр "Иван Голышев - мастер народного лубочного искусства. К 180-летию со дня рождения" в апреле. Выставка будет посвящена крепостному крестьянину графа Никиты Панина, которому императоры и наследники царской власти присылали благодарности и подарки за его альбомы о русской старине.

В экспозиции покажут лубочные картинки на религиозные и светские сюжеты, созданные в мастерской, организованной И.Голышевым в селе Мстеры Владимирской губернии.

На апрель также намечено открытие смотра "Александр II Освободитель" к 200-летию со дня рождения императора. Задачей проекта станет раскрытие многогранного образа царя-реформатора, "революционера на троне". Значимые предметы, архивные документы о жизни и деятельности императора, включенные в состав экспозиции, расскажут о переломной эпохе времени правления Александра II, ее месте в общем контексте истории российского государства.

Масштабный проект к 200-летнему юбилею И.Тургенева в мае представит уникальные коллекции музеев, архивов, библиотек России. Это личные вещи писателя и его знакомых - ярчайших представителей культуры XIX века. В экспозиции покажут рукописи, живописные и графические работы, предметы быта. Многие будут выставляться впервые.

Еще одним "юбилейным" проектом станет мемориальная выставка к 150-летию со дня рождения и 100-летию со дня гибели императора Николая II. В рамках смотра с июня по октябрь будут выставлены личные вещи, автографы, редкие фотографии, скульптурные, живописные и графические портреты монарха и членов его семьи.

Задача выставки - показать семейную и парадную стороны жизни императора Николая II. Экспозиция охватит 50 лет жизни императора: от рождения в 1868 до смерти в 1918 году. Особые разделы будут посвящены коронации Николая II и празднованию 300-летия дома Романовых в 1913 году.

В октябре откроется выставка, посвященная гражданской войне в России. На ней представят произведения живописи и графики, плакаты, карты, кино- и фотоматериалы, документы, униформы, оружие, знамена, ордена и медали, памятные знаки, памятники прикладного искусства, раритетные вещи участников событий. Отдельно будут показаны художественные произведения и книги советских авторов и представителей эмиграции.