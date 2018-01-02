Капитальная поддержка: Путин подписал законопроекты в сфере демографии
  
Спор продолжается: Украина хочет покупать российский газ, но боится в этом признаться
   
Необходимость сотрудничества: Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по Сирии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
06.12.17   10:49

22.11.17   16:46

09.11.17   17:22
 
Главные события
03.01.18 13:04

Исторический музей в 2018 году представит выставку украшений из британской экранизации "Войны и мира"

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
3 января. Interfax-Russia.ru - Выставка ювелирных украшений из британской экранизации "Войны и мира" с Лили Джеймс и Джиллиан Андерсон, проекты к 200-летним юбилеям Александра II, Ивана Тургенева и мемориальная экспозиция к 150-летию Николая II пройдут в 2018 году в Государственном историческом музее (ГИМ).

Первой выставкой сезона в январе станет экспозиция, посвященная 200-летию одного из самых известных скульптурных монументов России - памятнику Минину и Пожарскому, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИМ. На выставке будут показаны акварельные виды Красной площади, редкие гравюры и литографии, малоизвестные фотографии, плакаты, миниатюрные копии монумента, выполненные в бронзе, фарфоре, кости и других материалах.

В музее напомнили, что монумент был торжественно открыт 20 февраля 1818 года в присутствии императора Александра I. В 1931 году он был перемещен со своего исторического места к фасаду храма Василия Блаженного. В ведение ГИМа он был официально передан в 2016 году.

В рамках перекрестного года России и Японии в феврале откроется смотр "Очарование вещей. Памятники японской художественной культуры XVII-XX веков в собрании Исторического музея". Среди экспонатов смотра - предметы традиционных художественных ремесел Японии: изделия резной кости, декоративной скульптуры (окимоно), фарфора, цветных эмалей, а также традиционное японское оружие.

На выставке коллекции "Война и мир" ювелирного дома Axenoff будут показаны украшения, которые носил весь звездный состав экранизации BBC 2016 года романа Льва Толстого - от Л.Джеймс (Наташа Ростова), до Дж.Андерсон (Анна Павловна Шерер), а также авторские эскизы этих украшений.

С марта по сентябрь вниманию публики представят греческие венки, жемчужные тиары, камеи, эмали, которые участвовали в съемках, напоминали об эпохе стиля ампир.

В 2018 году ГИМ представит серию выставок, приуроченных к юбилеям известных исторических фигур - политиков, писателей, живописцев.

Одним из таких проектов станет смотр "Иван Голышев - мастер народного лубочного искусства. К 180-летию со дня рождения" в апреле. Выставка будет посвящена крепостному крестьянину графа Никиты Панина, которому императоры и наследники царской власти присылали благодарности и подарки за его альбомы о русской старине.

В экспозиции покажут лубочные картинки на религиозные и светские сюжеты, созданные в мастерской, организованной И.Голышевым в селе Мстеры Владимирской губернии.

На апрель также намечено открытие смотра "Александр II Освободитель" к 200-летию со дня рождения императора. Задачей проекта станет раскрытие многогранного образа царя-реформатора, "революционера на троне". Значимые предметы, архивные документы о жизни и деятельности императора, включенные в состав экспозиции, расскажут о переломной эпохе времени правления Александра II, ее месте в общем контексте истории российского государства.

Масштабный проект к 200-летнему юбилею И.Тургенева в мае представит уникальные коллекции музеев, архивов, библиотек России. Это личные вещи писателя и его знакомых - ярчайших представителей культуры XIX века. В экспозиции покажут рукописи, живописные и графические работы, предметы быта. Многие будут выставляться впервые.

Еще одним "юбилейным" проектом станет мемориальная выставка к 150-летию со дня рождения и 100-летию со дня гибели императора Николая II. В рамках смотра с июня по октябрь будут выставлены личные вещи, автографы, редкие фотографии, скульптурные, живописные и графические портреты монарха и членов его семьи.

Задача выставки - показать семейную и парадную стороны жизни императора Николая II. Экспозиция охватит 50 лет жизни императора: от рождения в 1868 до смерти в 1918 году. Особые разделы будут посвящены коронации Николая II и празднованию 300-летия дома Романовых в 1913 году.

В октябре откроется выставка, посвященная гражданской войне в России. На ней представят произведения живописи и графики, плакаты, карты, кино- и фотоматериалы, документы, униформы, оружие, знамена, ордена и медали, памятные знаки, памятники прикладного искусства, раритетные вещи участников событий. Отдельно будут показаны художественные произведения и книги советских авторов и представителей эмиграции.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.01.18 13:57
Новогодние гуляния на Тверской улице в Москве стали самыми массовыми за всю историю
.
  02.01.18 15:24
Более 4 млн человек уже приняли участие в новогодних гуляниях в Москве
.
  02.01.18 15:18
Собянин считает уличные фестивали одним из самых эффективных инвестпроектов Москвы
.
  01.01.18 15:45
Более 500 тыс. человек перевез общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь
.
  01.01.18 15:19
Собянин сообщает о 2,5 млн участников новогодних гуляний на улицах Москвы
.
  01.01.18 11:23
Из московских автобусов с "гармошкой" убрали турникеты
.
  01.01.18 10:25
В столичные больницы за сутки поступили 23 человека, получившие травмы от петард
.
  01.01.18 10:13
Минимальная пенсия в Москве повышена на 3 тыс. рублей, до 17,5 тыс
.
  31.12.17 17:26
ТЦ "Капитолий" на юго-западе столицы пришлось эвакуировать после звонка об угрозе взрыва
.
  31.12.17 15:40
Станция московского метро "Ховрино" открылась для пассажиров


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket