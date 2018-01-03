Капитальная поддержка: Путин подписал законопроекты в сфере демографии
  
Спор продолжается: Украина хочет покупать российский газ, но боится в этом признаться
   
Необходимость сотрудничества: Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по Сирии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
03.01.18 13:57

Новогодние гуляния на Тверской улице в Москве стали самыми массовыми за всю историю

© РИА Новости. Евгений Биятов
3 января. Interfax-Russia.ru - Прошедшие с 31 декабря по 3 января праздничные новогодние гуляния на Тверской улице в центре столицы стали сами массовыми за всю историю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Судя по количеству гостей, праздник на Тверской удался! Это самое массовое мероприятие за всю историю этой улицы. За три дня площадку посетили 2,7 млн москвичей и туристов", - написал С.Собянин на своей странице ВКонтакте в среду.

По его словам, за эти дни на Тверской состоялось больше 150 представлений с участием 3,5 тыс. артистов и музыкантов.

"Спасибо всем, кто принимал участие в проведении этого масштабного и удивительного праздника. Спасибо артистам ведущих театров, принявшим участие в представлениях на Тверской и других площадках фестиваля #ПутешествиевРождество!", - поблагодарил мэр Москвы.

Традиционно Тверскую улицу закрывают для автомобилей и предоставляют для гуляний в День города, который в Москве отмечается в начале сентября.

В Центре организации дорожного движения Москвы напомнили, что ограничения для движения транспорта на Тверской и ряде прилегающих улиц планируется снять к 15:00 среды.

В свою очередь в пресс-службе метрополитена сообщили "Интерфаксу", что самой популярной станцией подземки в новогоднюю ночь стал "Охотный ряд", которым воспользовались 102,6 тыс. пассажиров, еще 62,4 тыс. человек воспользовались станицей "Площадь Революции", более 50 тыс. - "Пушкинской". В этом году столичное метро с 31 декабря на 1 января работало для пассажиров без ночного перерыва.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.01.18 15:41
Рождество в Москве может побить температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений
.
  03.01.18 13:04
Исторический музей в 2018 году представит выставку украшений из британской экранизации "Войны и мира"
.
  02.01.18 15:24
Более 4 млн человек уже приняли участие в новогодних гуляниях в Москве
.
  02.01.18 15:18
Собянин считает уличные фестивали одним из самых эффективных инвестпроектов Москвы
.
  01.01.18 15:45
Более 500 тыс. человек перевез общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь
.
  01.01.18 15:19
Собянин сообщает о 2,5 млн участников новогодних гуляний на улицах Москвы
.
  01.01.18 11:23
Из московских автобусов с "гармошкой" убрали турникеты
.
  01.01.18 10:25
В столичные больницы за сутки поступили 23 человека, получившие травмы от петард
.
  01.01.18 10:13
Минимальная пенсия в Москве повышена на 3 тыс. рублей, до 17,5 тыс
.
  31.12.17 17:26
ТЦ "Капитолий" на юго-западе столицы пришлось эвакуировать после звонка об угрозе взрыва


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket