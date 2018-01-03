Новогодние гуляния на Тверской улице в Москве стали самыми массовыми за всю историю

03.01.18 13:57

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 января. Interfax-Russia.ru - Прошедшие с 31 декабря по 3 января праздничные новогодние гуляния на Тверской улице в центре столицы стали сами массовыми за всю историю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Судя по количеству гостей, праздник на Тверской удался! Это самое массовое мероприятие за всю историю этой улицы. За три дня площадку посетили 2,7 млн москвичей и туристов", - написал С.Собянин на своей странице ВКонтакте в среду.

По его словам, за эти дни на Тверской состоялось больше 150 представлений с участием 3,5 тыс. артистов и музыкантов.

"Спасибо всем, кто принимал участие в проведении этого масштабного и удивительного праздника. Спасибо артистам ведущих театров, принявшим участие в представлениях на Тверской и других площадках фестиваля #ПутешествиевРождество!", - поблагодарил мэр Москвы.

Традиционно Тверскую улицу закрывают для автомобилей и предоставляют для гуляний в День города, который в Москве отмечается в начале сентября.

В Центре организации дорожного движения Москвы напомнили, что ограничения для движения транспорта на Тверской и ряде прилегающих улиц планируется снять к 15:00 среды.

В свою очередь в пресс-службе метрополитена сообщили "Интерфаксу", что самой популярной станцией подземки в новогоднюю ночь стал "Охотный ряд", которым воспользовались 102,6 тыс. пассажиров, еще 62,4 тыс. человек воспользовались станицей "Площадь Революции", более 50 тыс. - "Пушкинской". В этом году столичное метро с 31 декабря на 1 января работало для пассажиров без ночного перерыва.