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03.01.18 15:41
Рождество в Москве может побить температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений
"1 и 2 января температура воздуха на 9-10 градусов превышала климатическую норму. Аналогичный характер погоды сохранится и в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в Рождество, 7 января температура днем может подняться до 4-5 градусов тепла, что станет абсолютным рекордом дня за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Прежний максимум 7 января зафиксирован в 2007 году, когда температура поднялась до 3,5 градусов тепла.
Также не исключено установление нового рекордного значения и 6 января, когда ожидается прогрев воздуха до плюс 2-3 градусов. Предыдущий максимум в этот день установлен в 1973 году - плюс 3,6 градуса.
По предварительным прогнозам синоптиков, стабильно морозная погода ожидается с началом первой рабочей недели года, однако температура по-прежнему будет значительно выше нормы.
Среднесуточной нормой в первую декаду января в Москве считается температура минус 8-9 градусов.
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