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03.01.18 20:06

В аварии в ХМАО погибли 10 человек

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
3 января. Interfax-Russia.ru - Следственное управление УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудило уголовное дело в связи с аварией в регионе, где погибли десять человек, сообщает в среду пресс-служба регионального МВД.

Уголовное дело возбуждено по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). На месте происшествия работают сотрудники следственного управления полиции, проводится комплекс следственных действий, направленный на установку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что по факту ДТП проверку начала прокуратура округа. В частности, будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, нормативное состояние дороги.

Тем временем, как сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь Главного управления МЧС по ХМАО Вадим Симоненко, данная региональная дорога имеет по одной полосе в каждую сторону, состояние полотна нормальное. "Гололеда нет. Дорога посыпана реагентами, даже разметку видно", - отметил В.Симоненко.

По его словам, в момент ДТП уже стемнело, но погода была обычной.

В пресс-службе регионального УМВД агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что автодорога Ханты-Мансийск-Нягань перекрыта.

"В связи с необходимостью дополнительных следственных действий дорога перекрыта", - отметил собеседник агентства.

По его словам, пока неизвестно, какой из автомобилей и из-за чего выехал на встречную полосу.

Пресс-секретарь Главного управления МЧС по ХМАО Вадим Симоненко в свою очередь сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что родственники погибших оповещены о произошедшем, с ними работал психолог.

Как сообщалось, в среду в Октябрьском районе ХМАО на 159 км региональной автодороги "Ханты-Мансийск-Нягань" столкнулись автомобили Mazda-6 и Renault Duster. Погибли десять человек, в том числе четыре ребенка.



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