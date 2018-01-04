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04.01.18 09:29
Переправа в Крым возобновила прерванную туманом работу
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям", - сообщила компания "Морская дирекция" - оператор переправы.
Переправа закрылась около 16:40 мск среды.
Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") - единственная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и остальной частью России. Она используется для перевозки пассажиров, машин и грузов.
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