Большой театр в марте начнет продажу билетов на июньский блок показов балета Серебренникова "Нуреев"

04.01.18 09:37

© РИА Новости. Владимир Вяткин

4 января. Interfax-Russia.ru - Новая партия билетов на балет "Нуреев" в Большом театре поступит в продажу в марте, показы намечены на июнь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГАБТ.

"Новый блок показов "Нуреева" намечен на июнь, билеты поступят в кассы театра за три месяца до этого, то есть в марте", - сообщил собеседник агентства.

Премьера балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова прошла на Исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря. Спектакль вызвал общественный резонанс из-за "дела Седьмой студии", фигурантом которого является худрук "Гоголь-центра" К.Серебренников. В августе 2017 года К.Серебренников был задержан в Петербурге во время съемок своего фильма и доставлен в Москву, где был помещен под домашний арест. Режиссер не смог лично завершить подготовку к премьере, поскольку следствие не позволило. Кроме того, следователь не разрешил посетить премьеру.

Над спектаклем также работали композитор Илья Демуцкий, хореограф-постановщик Юрий Посохов. В этом же составе в 2015 году создатели выпустили в Большом театре балет "Герой нашего времени", который был удостоен "Золотой маски".

Балет в двух действиях с возрастным рейтингом 18+ повествует о жизни легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева, но в то же время создатели затрагивают проблемы личности, общества, творчества и свободы. Зрители увидят сцены в Академии Вагановой, начало балетной карьеры в Кировском театре, знаменитый "прыжок к свободе", выступления на подмостках Парижа, Лондона и других площадках.

Кроме того, в первом действии запечатлены процесс съемки знаменитой фотосессии Р.Нуреева в студии фотографа Ричарда Аведона и совместный танец артиста с партнером, датчанином Эриком Бруном.

Действие балета не всегда разворачивается линейно и хронологически, но при этом опирается на основные события жизни танцовщика. Сюжетным остовом постановки стал аукцион, на котором продают вещи Р.Нуреева.

В ГАБТе привели слова К.Серебренникова, который некоторое время назад описывал балет как "спектакль про бесконечное стремление к красоте, поиск свободы через красоту, про иллюзии и разочарования с этим связанные".

"Нуреев" стал не просто балетом - в спектакле также задействованы драматические артисты, мимический ансамбль, оперные певцы, сценический оркестр и хор Большого театра.

Отдельным камертоном представлены сцены "Писем к Руди". Во время подготовки к балету К.Серебренников обратился к ученикам Р.Нуреева - Лорану Илеру, Шарлю Жюду, его партнершам по сцене Наталье Макаровой и Алле Осипенко и попросил их написать письма в прошлое, обратиться в них к великому танцовщику. В итоге письма, полные трогательных обращений и воспоминаний, на сцене зачитывают артисты под игру арфы, что становится ещё одной связующей нитью между разными жанрами театральных постановок.

Премьера балета "Нуреев" первоначально планировалась на 11 июня 2017 года, но была перенесена на 4-5 мая 2018 года. Позже К.Серебренников был помещен под домашний арест. Руководство театра заявляло, что перенос спектакля связан с претензиями к исполнению, и отверг политическую подоплеку. Позднее появилось уточнение, что премьера балета в постановке К.Серебренникова состоится 9 и 10 декабря.

Билеты на премьеру балета были проданы за один день. В связи с повышенным интересом к балету "Нуреев" в ГАБТе тогда ввели специальную программу предварительной продажи билетов. Всего на продажу было выставлено по 500 билетов на каждый спектакль. Продажа осуществлялась только по паспорту покупателя, в одни руки можно было приобрести не более двух билетов и только на одну из дат. Второй билет продавался при наличии паспорта второго зрителя. На билете указывались фамилии и данные паспортов зрителей.

Как будет осуществляться покупка билетов на показы в июне, пока не уточняется.