В СКР ждут записей с видеорегистраторов свидетелей ДТП с десятью погибшими в ХМАО

04.01.18 09:41

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники следственного управления следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу проводят повторный осмотр места дорожно-транспортного происшествия, при котором погибли 10 человек, в том числе четыре ребенка, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Повторный осмотр продолжается в светлое время суток. На месте происшествия продолжается работа следователей и следователей-криминалистов, поэтому каких-либо версий о причинах ДТП пока нет", - отметил собеседник агентства.

На сайте ведомства уточняется, что уголовное дело принято к производству следователями отдела по расследованию особо важных дел. Расследование причин аварии проводится в рамках уголовного дела, возбужденного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Как сообщили "Интерфаксу" в СК РФ, "в целях получения дополнительных данных об обстоятельствах ДТП и восстановления объективной картины произошедшего следствие обращается к лицам, ставшим очевидцами аварии: убедительная просьба, позвонить на телефон дежурной службы следственного управления 8-950-502-74-52. Кроме этого, если у вас имеется запись с видеорегистратора, зафиксировавшая момент ДТП либо место происшествия в первые минуты после аварии, также просим позвонить на круглосуточный телефон дежурной службы следственного управления: 8-950-502-74-52".

Как сообщалось, в среду в Октябрьском районе ХМАО на 159 км региональной автодороги "Ханты-Мансийск-Нягань" столкнулись автомобили Mazda-6 и Renault Duster. Погибли десять человек, в том числе четыре ребенка.