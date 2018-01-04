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04.01.18 11:00

Усилена охрана прилегающей к базе Хмеймим территории

© РИА Новости. Алексей Куденко
4 января. Interfax-Russia.ru - Усиливается режим охраны территории вокруг российской авиабазы Хмеймим в Сирии после минометного обстрела боевиками, сообщили в Минобороны РФ.

"Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории", - заявили в четверг в Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, 31 декабря с наступлением темноты аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли, сказали в Минобороны. Российские военные информацию об уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. В Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.

В декабре заявлено о значительном сокращении российской группировки в Сирии.



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