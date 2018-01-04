В Приморье возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов детьми в санатории

04.01.18 12:08

© РИА Новости. Андрей Стенин

4 января. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту прорыва системы отопления, в результате которого пострадали дети.

"Ранним утром 4 января 2017 года в санатории в поселке Горные Ключи Кировского района Приморского края произошли прорыв системы отопления и выброс горячей воды на втором этаже санаторного корпуса. В результате происшествия пострадали несколько несовершеннолетних детей. В настоящее время им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, что пострадали четверо детей и охранник.