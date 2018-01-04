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04.01.18 12:12
Возбуждено уголовное дело о факту пожара с жертвами на обувной фабрике под Новосибирском
"Возбуждено дело по ч.3 216 УК РФ (нарушение правил безопасности) по факту гибели рабочих на обувной фабрике", - сказал собеседник агентства, уточнив, что точное количество погибших на данный момент не установлено.
По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, пожар начался около 9 утра (05:00 мск). В ликвидации возгорания участвует 84 спасателя и 24 единицы техники. Работа спасателей осложняется задымлением и токсичным дымом.
Ранее источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщал агентству, что на предприятии погибли 10 человек, которые, по предварительным данным, являлись уроженцами Китая.
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